Se trata de la existencia de Israel

Hay una noción equivocada sobre Israel. Aunque parezca contradictorio, los israelitas y el pueblo judío no quieren la guerra, pero han sido obligados desde que los Nazis lanzaron su campaña de exterminio durante el régimen de Adolf Hitler y la Segunda Guerra Mundial.

En este momento, la campaña de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y del gobierno de Benjamín Netanyahu contra el régimen de los Ayatolás en Irán y Hezbolá en el Líbano tiene un solo propósito, destruir las amenazas terroristas y construir las condiciones para la paz.