Punto de vista

¿Seremos los últimos de una generación?

¿Seremos los últimos de una generación?
James Aparicio
12 de noviembre de 2026

El debate está planteado. ¿Los “creadores de contenido” reemplazarán al periodismo? La pregunta es válida y actual. Las redes sociales, la inteligencia artificial y el acceso de los ciudadanos a plataformas de difusión de contenido hacen obligado que el periodismo profesional, tanto su enseñanza en las universidades y en el ejercicio profesionales, se actualicen y transformen. El periodista que investiga contrasta, valora y analiza con profundidad debe aprender a usar la tecnología a favor de su trabajo, sin renunciar a verificar, y a constatar.

Tags:
Periodismo
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR