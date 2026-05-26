Tiempo de maniobras legislativas

El exgobernante partido Panameñista, con ocho diputados, logró el año pasado la elección de su presidente, el veterano y experimentado político aguadulceño Jorge Herrera, como presidente de la Asamblea Nacional.

Fue una maniobra que tuvo respaldo de Vamos, para evitar que Shirley Castañeda del partido Realizando Metas (RM) ocupara el cargo. Lo mismo ocurrió en el primer año de la legislatura, donde las facciones respaldaron a Dana Castañeda de Cambio Democrático para hacer naufragar la aspiración de Luis Eduardo Camacho. Herrera calcula para continuar en el puesto. RM y Vamos no lo respaldan.