¿Tiene Perú un futuro político estable?

Desde la caída del gobierno de Alberto Fujimori, en el año 2000 y la transición democrática con los gobiernos de Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, Perú ha transitado por un largo periodo de inestabilidad política con siete presidentes en diez años. El Congreso peruano se ha convertido en un factor de poder en una sociedad fraccionada, sin un liderazgo nacional poderoso y crecientes reclamos públicos contra la corrupción y la inseguridad. El próximo 12 de abril los peruanos elegirán a un nuevo mandatario y a 190 congresistas. Si el ganador no tiene amplio respaldo popular y el control legislativo, podría correr la misma suerte de sus antecesores.