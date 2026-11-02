Punto de vista

Un día para honrar a los difuntos

Un día para honrar a los difuntos
James Aparicio
02 de noviembre de 2026

La Ley 26 de 1941, estableció que el 2 de noviembre de cada año se conmemora el día de los difuntos, Es una fecha de carácter cívico que tiene como propósito recordar a los familiares, seres cercanos y próceres de la patria.

La bandera estará a media asta y hay ley seca. Con cero actividades festivas e ingesta de licor. No es feriado nacional. Las oficinas públicas deben trabajar media jornada, pero generalmente hay un largo asueto que concluye el 5 de noviembre. Se visitan los cementerios y se realizan actos religiosos en todo el país.

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Panamá
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