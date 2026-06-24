Un pacto nacional contra la corrupción

Ahora que se acerca el día de la elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional y las coordinaciones de las comisiones legislativas, el momento es propicio para que todos los diputados, sin excepción alguna, se comprometan a discutir y aprobar una amplia legislación que permita cerrarle la puerta a la corrupción.

Si realmente hay interés en responder a los ciudadanos, un nuevo reglamento interno es necesario para un país que necesita mensajes claros de cambios. Que esta jornada política no sea un quítate tú para ponerme yo.