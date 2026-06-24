Punto de vista

Un pacto nacional contra la corrupción

Un pacto nacional contra la corrupción
James Aparicio
24 de junio de 2026

Ahora que se acerca el día de la elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional y las coordinaciones de las comisiones legislativas, el momento es propicio para que todos los diputados, sin excepción alguna, se comprometan a discutir y aprobar una amplia legislación que permita cerrarle la puerta a la corrupción.

Si realmente hay interés en responder a los ciudadanos, un nuevo reglamento interno es necesario para un país que necesita mensajes claros de cambios. Que esta jornada política no sea un quítate tú para ponerme yo.

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Jorge Herrera
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