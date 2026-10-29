Una movilización diferente

Desde este viernes, 30 de octubre, miles de panameños se movilizarán hacia las provincias, en particular hacia Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas. El asueto por las fiestas patrias permitirá que hijos, padres, primos, amigos y particulares viajen a los diversos pueblos que fueron afectados por el terremoto para acompañar a sus familiares y también con el plan de contribuir en tareas de acompañamiento y reconstrucción. La naturaleza no solamente nos sacudió, en vez de destruir sacó lo mejor de todos y nos unió. Y como nunca.