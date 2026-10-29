Punto de vista

Una movilización diferente

Una movilización diferente
James Aparicio
29 de octubre de 2026

Desde este viernes, 30 de octubre, miles de panameños se movilizarán hacia las provincias, en particular hacia Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas. El asueto por las fiestas patrias permitirá que hijos, padres, primos, amigos y particulares viajen a los diversos pueblos que fueron afectados por el terremoto para acompañar a sus familiares y también con el plan de contribuir en tareas de acompañamiento y reconstrucción. La naturaleza no solamente nos sacudió, en vez de destruir sacó lo mejor de todos y nos unió. Y como nunca.

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Panamá
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