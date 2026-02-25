Ya son 168 meses y 5,110 días

Metro Libre cumplirá este viernes, 27 de febrero, 14 años de publicaciones ininterrumpidas. Somos el diario más joven del país. La idea de tener un diario positivo, divertido y escrito con sencillez y profundidad fueron inspirados por su fundador, el empresario Mayor Alfredo Alemán, quien impulsó la idea y el proyecto desde hace más de 25 años. Desde sus primeros años como un diario gratuito a la versión actual, se han superado todos los desafíos, incluyendo el periodo difícil con la pandemia del Covid-19, que paralizó a gran parte del país.