La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) puso a disposición de los consumidores la aplicación móvil APP ACODECO, que permite presentar denuncias y quejas sobre posibles irregularidades comerciales sin tener que acudir inicialmente a las oficinas de la institución.

La herramienta permite reportar la venta de productos vencidos o sin fecha de vencimiento, la falta de precios a la vista, la colocación de precios distintos para un mismo artículo, publicidad engañosa y el incumplimiento de los descuentos establecidos por ley para jubilados, pensionados, personas de la tercera edad y personas con discapacidad.

También permite presentar quejas por incumplimiento de garantías, contratos y servicios, cobros indebidos, cláusulas abusivas, mercancía defectuosa, negativa de devolución de dinero, vicios ocultos y problemas relacionados con el historial de crédito.

Los usuarios pueden adjuntar fotografías, facturas y otros documentos para respaldar sus reportes, además de dar seguimiento a los casos y recibir notificaciones sobre su trámite.

Acodeco aclaró que, aunque la aplicación permite iniciar las quejas desde el celular, los consumidores deberán acudir presencialmente cuando el procedimiento requiera una audiencia, en la fecha y hora que les sean notificadas.

La institución también recordó que presentar una denuncia no significa que la infracción esté comprobada, pues cada reporte debe ser evaluado conforme a los procedimientos correspondientes.

La aplicación está disponible para dispositivos Android y iOS.