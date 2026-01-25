Adobe se asocia con la industria del cine para desarrollar modelos de inteligencia artificial con Firefly Foundry

Adobe ha anunciado una serie de colaboraciones dentro de la industria del cine, con directores, estudios y agencias de talento, para desarrollar modelos de inteligencia artificial a través de la plataforma Firefly Foundry.

Este acuerdo llega en el marco del Festival de Cine de Sundance, donde la compañía ha presumido de que el 85 por ciento de las películas estrenadas han trabajado con herramientas de Adobe, como recoge en un comunicado.

Las entidades colaborarán con Adobe a través de la plataforma Firefly Foundry, lanzada en octubre para crear modelos de IA generativa para empresas sin tener que renunciar a la propiedad intelectual ni comprometer la seguridad de sus datos.

La vicepresidenta de Nuevos Negocios de IA Generativa de Adobe, Hannah Elaskr, ha explicado a The Verge, que Firefly Foundry surgió tras la experiencia con grandes empresas que trabajaban con modelos básicos. Con Foundry, estos modelos superan las limitaciones de Firefly añadiendo recursos cuya propiedad intelectual pertenece a los clientes.

Los nuevos modelos dirigidos a la industria cinematográfica pueden generar imágenes, vídeo, audio, 3D y resultados vectoriales de alta fidelidad con una comprensión completa del universo creativo de una marca o franquicia, según Adobe.

Entre las entidades que se han asociado con Adobe se encentran agencias de talentos como Creative Artists Agency, United Talent Agency y William Morris Endeavor; estudios de cine dedicados a la IA como B5 Studios y Promise Advanced Imagination; estudios de efectos especiales como Cantina Creative; y directores como David Ayer (Fast and Furious, Suicide Squad) o Jaume Collet-Serra (Black Adam”, Jungle Cruise).

“Adobe siempre ha valorado el proceso creativo, defendiendo a los artistas y los mundos que dan vida”, ha defendido el fundador y director ejecutivo de B5 Studios, Sean Bailey. “Estamos encantados de aportar nuestra experiencia creativa y técnica a Firefly Foundry, impulsando la innovación que empodera a los artistas y honra la visión de Adobe”, ha continuado.

El cofundador, presidente y CEO de Promise Advanced Imagination, Jamie Byrne, también ha apoyado este acuerdo: “La integración de Firefly Foundry en nuestro flujo de trabajo ofrece a nuestros artistas la posibilidad de llevar sus ideas más allá, al tiempo que proporciona a los socios de coproducción, clientes y distribución la confianza en el uso de la IA generativa”.

“Aprovechar los modelos de IA responsable de Firefly Foundry nos permite encontrar nuevas y eficientes maneras de operar durante la producción, liberando nuestra mente para que nos centremos en el arte”, ha señalado el director español Jaume Collet-Serra.

Estas colaboraciones se unen a una serie de novedades anunciadas por Adobe para potenciar a la inteligencia artifical en sus aplicaciones y servicios, como la integración de herramientas impulsadas con IA para la edición de vídeos en Premiere o las funciones de creación de presentaciones y podcast a partir de un documento en Acrobat.