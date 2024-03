Alertan de una grieta que aparece en la pantalla de Apple Vision Pro

Algunas unidades del visor de realidad mixta de Apple, Vision Pro, han comenzado a mostrar grietas en el mismo centro de la pantalla, coincidiendo con la ubicación de la nariz y lo que se considera la parte más vulnerable de su estructura.

El visor de Apple lleva poco más de un mes en el mercado estadounidense, donde puede encontrarse con un precio que parte de los 3.499 dólares. Este equipo funciona con el sistema visionOS, apuesta por la computación espacial y permite la interacción con las aplicaciones tanto con las manos como con la voz y con los ojos.

A mediados de febrero algunos usuarios y medios especializados como The Verge compartieron los motivos por los que habían decidido devolver, en el plazo habilitado para ello tras la compra, Vision Pro, refirieron mareos y problemas oculares durante su uso.

Ahora las redes sociales han compezando a mostrar la etiqueta (‘hashtag’) #CrackGate, que recoge otra experiencia negativa que están experimentando algunos usuarios: la aparición de una grieta en la pantalla del visor.

Esta grieta, como explican en Yanko Design, recorre la pantalla de arriba abajo y lo hace en la parte central, en la zona donde se encuentra el espacio para la nariz y que se considera como la más vulnerable de la estructura de este dispositivo.

No obstante, no está clara la causa de esta grieta, ya que Apple por el momento no se ha pronunciado al respecto, pero tampoco parece afectar a la funcionalidad del dispositivo.