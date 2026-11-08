Almacenamiento solar crecerá 41% en América Latina durante 2026

América Latina atraviesa una etapa de aceleración en el mercado de almacenamiento energético asociado a la energía solar, con una expansión estimada del 41% durante 2026, impulsada por la necesidad de fortalecer la confiabilidad de los sistemas eléctricos, reducir riesgos de apagones y respaldar la creciente integración de fuentes renovables.

Así lo afirmó Sergio Rodríguez, director de Tecnología (CTO) para América Latina de Solis Ginlong Technologies, fabricante global de inversores solares y soluciones de almacenamiento energético, durante su participación en ExpoSolar Colombia 2026, que se celebra en Bogotá entre el 28 y el 30 de octubre.

El ejecutivo destacó que países como Colombia, Panamá, Ecuador, Brasil, México y varias naciones de Centroamérica y el Caribe están avanzando en la incorporación de sistemas de almacenamiento mediante baterías, considerados actualmente uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro de la industria fotovoltaica regional.

En el caso de Colombia, Rodríguez señaló que la adjudicación, en julio de 2026, de cerca de 100 megavatios (MW) de capacidad de almacenamiento con baterías dentro de la más reciente subasta de energías limpias abre nuevas oportunidades para inversionistas, desarrolladores y proveedores tecnológicos. La misma licitación asignó, además, 995 MW de nueva generación solar, consolidando a Colombia como uno de los mercados con mayor dinamismo en la transición energética de América Latina.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Minas y Energía, Colombia contabilizaba a mayo de este año 24,447 instalaciones solares en techos y sistemas de autogeneración y generación distribuida, lo que refleja el crecimiento sostenido de la generación limpia descentralizada.

Sin embargo, Rodríguez advirtió que el desarrollo del almacenamiento energético todavía enfrenta desafíos importantes en varios mercados de la región. Entre ellos mencionó las barreras regulatorias, los elevados costos de inversión inicial y las dificultades de acceso al financiamiento, factores que podrían ralentizar una nueva fase de expansión de la industria solar.

“El almacenamiento era visto hace unos años como una tecnología del futuro. Hoy es una necesidad del presente y uno de los mercados más demandados por empresas, industrias y desarrolladores energéticos”, sostuvo.

El crecimiento regional coincide con una tendencia global de fortalecimiento del almacenamiento energético.

Según proyecciones de BloombergNEF, las nuevas instalaciones mundiales de almacenamiento alcanzarán 158 gigavatios (GW) en 2026, frente a los 112 GW registrados en 2025, lo que representa un incremento del 41,07%.

Además, el sector solar mantiene una presencia dominante en la transición energética mundial. De acuerdo con el informe Global Solar Market Outlook 2026-2030, de SolarPower Europe, durante 2025 se incorporaron 664 GW de nueva capacidad fotovoltaica, lo que llevó la capacidad acumulada global a más de 3 teravatios (TW).

No obstante, las previsiones apuntan a una moderación temporal del crecimiento solar en 2026. SolarPower Europe estima que este año se instalarán aproximadamente 612 GW de nueva capacidad fotovoltaica a nivel mundial, alrededor de un 8% menos que el récord alcanzado en 2025.

La Agencia Internacional de Energía (IEA), por su parte, prevé que la creciente participación de las energías renovables incrementará la demanda de almacenamiento energético, mayor flexibilidad de las redes eléctricas y sistemas más eficientes de gestión de la energía a partir de 2027.

Durante ExpoSolar Colombia 2026, Solis presentó su portafolio SolisStorage, que incluye soluciones orientadas a aplicaciones comerciales e industriales. Entre ellas destacan el sistema integrado EverCore de 261 kWh y la plataforma modular FlexCore-ID de 80 kWh, diseñada para ofrecer configuraciones flexibles de almacenamiento mediante baterías de litio-ferrofosfato (LFP).

Fundada en 2005, Solis (Ginlong Technologies) figura entre los principales fabricantes mundiales de inversores solares y soluciones de almacenamiento, con presencia en mercados residenciales, comerciales, industriales y de generación eléctrica a gran escala