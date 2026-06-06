Amazon presenta un nuevo robot Proteus como parte de una inversión

Amazon ha presentado la nueva generación de Proteus, su robot autónomo para el almacén, que ahora cuenta con la capacidad de asistir a los empleados, quienes pueden comunicarse con él mediante lenguaje natural.

Proteus es un robot autonómo que Amazon presentó en 2023, diseñado para mover carros con cargas pesadas (de hasta 400 kilogramos) por la zona de carga y descarga del almacén sin obstaculizar el trabajo de los empleados.

Ahora, Amazon ha presentado una nueva generación que puede moverse por todo el almacén, sin estar limitado a la zona de muelle, para trasladar contenedores a las instalaciones y entre diferentes estaciones de trabajo, ampliando el apoyo que ofrece a los trabajadores.

La actualización ha mejorado la interacción entre trabajadores y robot, ya que ahora pueden comunicarse con él mediante lenguaje natural y conversacional, sin necesidad de utilizar comandos técnicos ni interfaces de programación.

La de Proteus se ha presentado durante la celebración de 'Delivering the Future' en Londres (Reino Unido), donde ha confirmado su intención de que este nuevo robot autónomo, actualmente en fase de pruebas, llegue a Europa durante el primer trimestre de 2027.

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