Android planea incorporar una función de ‘tocar para compartir’ en Quick Share

Android está desarrollando una actualización dentro de Quick Share que permitirá a los usuarios compartir archivos simplemente acercando sus ‘smartphones’, como ya lo hace AirDrop de Apple.

La función de Quick Share permite a los usuarios compartir archivos, imágenes y texto entre dispositivos. Además de en los Pixel 10, la semana pasada Samsung incorporó la compatibilidad con AirDrop de Apple para su gama de ‘smartphones’ Galaxy S26.

De esta forma, Android continúa avanzando en esta característica para equipararse a AirDrop. Según ha avanzado el portal especializado Android Authority, se ha encontrado en las versiones filtradas de One UI 9 la función llamada ‘Tocar para compartir’, junto a la descripción: “Solo tienes que acercar la parte superior del teléfono al dispositivo y los archivos se enviarán”.

Como la función se ha encontrado en One UI 9 de Samsung, podría parecer que estaría limitada a la compañía, pero Android Authority ha matizado que ‘Tocar para compartir’ no será exclusiva de la firma coreana, sino que también estará disponible en el resto de teléfonos de Android.

En esta línea, el portal descubrió el pasado mes de noviembre una función dentro de Google Play Services que permite que dos dispositivos intercambien datos de contacto simplemente acercándose, como ya hace NameDrop de Apple.

Dentro de esta función se encontró una referencia al llamado ‘intercambio de gestos’, que parecía limitado a la transferencia de datos de contacto. Sin embargo, la función Quick Share de One UI 9 también incluye esa referencia, sugiriendo que se puede usar también para compartir archivos.

Por otra parte, también se han encontrado referencias a ‘Tocar para compartir’ en las versiones beta y Canary de Android 17.