Ante la rápida evolución de la IA, la formación práctica y la especialización emergen como pilares en el mercado laboral

Las tecnologías de inteligencia artificial (IA) evolucionan constantemente y a una velocidad tan vertiginosa que el 41,4 por ciento de los profesionales graduados en IA y Data sienten presión por aprender rápido para no quedarse atrás, poniendo el foco en la necesidad de una formación práctica y orientada a la aplicación real para mantener su valor en el mercado, como afirma el 82 por ciento.

Este panorama se enmarca en un mercado laboral tecnológico que se encuentra en un momento altamente competitivo y de exigencia permanente. De hecho, según datos recabados por DigitalES, actualmente España enfrenta un déficit estructural con más de 120.000 vacantes tecnológicas sin cubrir en empresas.

Por tanto, la situación pone de relieve la necesidad de fomentar una actualización constante y la especialización de las capacidades de los profesionales, consolidándose como dos de los principales retos en un entorno de “hipercompetencia tecnológica”.