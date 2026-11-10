Anthropic estima recaudar hasta 64.000 millones de dólares

Anthropic planea recaudar hasta 64.000 millones de dólares en su próxima oferta pública inicial de salida a bolsa, informó el gigante de la inteligencia artificial en un documento presentado el martes, lo que situaría la valoración total de la empresa en unos 1,4 billones de dólares.

El creador de la IA Claude señaló en un documento ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que pretende vender 825 millones de acciones de su capital social ordinario de Clase A a un precio estimado para el debut en Wall Street de “entre 70,00 y 78,00 dólares” por acción, lo que suma 64.300 millones de dólares.

Se esperaba que Anthropic recaudara hasta 100.000 millones de dólares en su debut, lo que la habría convertido en la mayor oferta pública inicial registrada hasta la fecha.

La salida a bolsa, cuya fecha probable es el 16 de noviembre, es vista como un indicador de qué tanto durará el auge del gasto en IA que impulsa la economía estadounidense.

Y llega en un momento en que Wall Street se encuentra aún digiriendo el impacto de las elecciones legislativas de mitad de mandato, en las que los demócratas obtuvieron el control mayoritario del Congreso y prometen frenar la agenda del presidente Donald Trump.

Anthropic reveló el lunes una versión más potente y barata de su IA, nombrada Fable 5.2.

Este nuevo modelo está disponible para todos, mientras que Mythos 5.2, su versión menos restringida para solicitudes relacionadas con ciberseguridad y biología solo está disponible para un grupo selecto de organizaciones.

El crecimiento de la empresa ha sido asombroso. Los ingresos de Anthropic alcanzaron los 17.000 millones de dólares en el tercer trimestre, frente a solo 1.400 millones de dólares un año antes, según una declaración ante la Comisión de Bolsa y Valores a principios de este mes.

En los últimos meses, las estimaciones habían previsto que la valoración de Anthropic alcanzara la asombrosa cifra de 2 billones de dólares, pero esos supuestos han caído junto con el desplome de los precios de las acciones de empresas de IA en Wall Street.