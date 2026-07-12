Anthropic lanza en Claude una herramienta para que el usuario visualice y revise cómo usa la IA

Anthropic ha lanzado la función de reflexión en la versión web y de escritorio de Claude para ayudar a los usuarios a que visualicen y revisen cómo integran la Inteligencia Artificial (IA) en su día a día.

La nueva herramienta ofrece un panel informativo que refleja y visualiza cómo el usuario utiliza Claude, y que, de momento, se encuentra en fase beta para los usuarios Free, Pro y Max con la memoria activada. Por ahora solo está disponible en las versiones de escritorio para Windows y macOS y en la versión web.

“En nuestras entrevistas con los usuarios, un tema común que surge constantemente es su deseo de entender cómo, exactamente, se puede integrar la IA en su vida diaria” , señala Anthropic en un comunicado sobre el panel que también permite al usuario revisar su actividad del último mes o de los últimos tres, seis o 12 meses.

Esta nueva opción está disponible desde los ajustes de Claude y, en primer lugar, se encarga de hacer un resumen de cómo el usuario utiliza Claude, cuáles son los temas más recurrentes, los patrones de uso y los tipos de tareas en las que el usuario consume más tiempo.

Ofrece datos como el día más activo, la hora pico de uso y el número total de conversaciones, e incluso una gráfica que indica las conversaciones y mensajes de media. Próximamente, Anthropic añadirá, a través de esta gráfica, una vista del tiempo total que el usuario ha dedicado a Claude.