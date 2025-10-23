App para Android y cameos de mascotas: las novedades que prepara OpenAI para la red social Sora

La aplicación Sora permitirá realizar cameos también con las mascotas, una novedad que forma parte de la hoja de ruta que tiene planeada OpenAI, que incluye mejorar la parte social y lanzar la versión para Android.

La llegada del modelo de generación de vídeos Sora 2 a finales de septiembre se acompañó del lanzamiento de una nueva aplicación social, llamada Sora, con la que los usuarios pueden generar vídeos con la herramienta de IA y remezclarlos con las creaciones de otros usuarios.

Aunque Sora está disponible solo para iOS y en Estados Unidos y Canadá, bajo una modalidad de invitación, OpenAI ha compartido los pasos que pretende dar para mejorar esta aplicación, que pasa por lanzar una versión para Android, que llegará “pronto”.

Los cameos son una de las funciones estrella de Sora. Los usuarios pueden cargar su imagen para aparecer en cualquier escena generada con Sora 2. Próximamente, admitirán la imagen de personajes y mascotas.

“Podrás hacer cameos de tu perro, cobaya, juguete de peluche favorito y prácticamente cualquier otra cosa que quieras. También puedes crear cameos de personajes generados directamente desde tus vídeos de Sora”, ha explicado el responsable de Sora en OpenAI, Bill Peebles, en un comunicado compartido en X.

Las novedades en las que están trabajando también incluyen nuevas herramientas de edición de vídeo y nuevas formas de potenciar la parte social más allá del ‘feed’ principal, para que los usuarios puedan conectar con sus amigos y en comunidades.