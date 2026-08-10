Apple estudia lanzar una pulsera de actividad sin pantalla, en una reestructuración de su gama de ‘smartwatches’

Apple está considerando reestructurar su gama de relojes inteligentes, con el desarrollo de una pulsera de actividad sin pantalla, además de otros ‘wearables’ con distintos tipos de pantallas y tamaños, e incluso la posibilidad de modelos más asequibles.

Los de Cupertino están buscando formas de renovar su serie de ‘smartwatches’, tanto a nivel de diseño, como de servicios y experiencias. Incluyendo un nuevo dispositivo ‘wearable’ sin pantalla, para integrarse en el mercado de las pulseras de actividad.

Es el caso de dispositivos como el de la marca Whoop y otras pulseras inteligentes libres de pantalla, que han encontrado su nicho de mercado con un auge entre los usuarios y que está llamando la atención de los de Cupertino, al igual que ha hecho con Google que ya lanzó este año la Google Fitbit Air.

Este tipo de dispositivos se caracteriza por ofrecer la misma experiencia que un ‘smartwatch’ dedicado a la recogida de datos de salud y deportivos, aunque con la distinción de no contar con pantalla, lo que permite desde llevarlo puesto en la muñeca o tobillo e, incluso, que el usuario apenas note su presencia por su poco peso.

En este marco, el periodista especializado de Bloomberg Mark Gurman ha dado algunos detalles sobre los posibles ‘wearables’ que Apple podría lanzar al mercado próximamente, en su último boletín ‘Power On’.

Según ha podido conocer Gurman, por el momento está planeando la posibilidad de desarrollar estos nuevos dispositivos sin pantalla, en un movimiento de reestructuración de sus relojes inteligentes.

Junto a ello, el fabricante de iPhone también ha estado barajando rediseñar sus ‘smartwatches’ con nuevas versiones con distintos tipos de pantallas y tamaños. Por ejemplo, introduciendo modelos con pantallas redondas.

Gurman también afirma que otro de los planes de Apple es lanzar modelos premium más allá de las variantes Ultra y Hermès, este último el accesorio de lujo en colaboración con la casa de moda francesa.

En contraposición a esta propuesta, la tecnológica también está valorando conceptos más económicos que el Apple Watch SE con el que ampliaría la oferta de ‘wearables’ más asequibles para reducir la barrera de entrada al ecosistema, que actualmente se encuentra con el Apple Watch SE 3 a partir de los 249 euros en España.

No es la primera vez en lo que va de año que aparece una noticia relacionada con planes de Apple en torno a los ‘wearables’, aunque en otro formato totalmente distinto, y en enero el medio The Information compartió que estaba trabajando en un nuevo ‘wearable’ equipado con dos cámaras, tres micrófonos y un altavoz.