Así te roban el WhatsApp con una llamada

Una nueva modalidad de estafa digital ha encendido las alarmas. Los usuarios reportan la pérdida de sus cuentas de WhatsApp tras recibir una llamada telefónica, sin compartir códigos ni ingresar a enlaces.

Frente a este escenario, los especialistas en ciberseguridad Alex Neuman y Eli Faskha advierten que los atacantes apelan tanto a fallas de configuración básica en las redes móviles como a técnicas de ingeniería social.

Neuman, de @vidadigital, reveló que aprovechan la vulnerabilidad del buzón de voz para tomar el control de la app sin interactuar con el usuario. “Te llaman al celular para engañarte y mantenerte en la línea. Piden a WhatsApp verificar tu celular, pero no con el PIN sino con una llamada a tu número. Esa llamada de verificación de WhatsApp no es contestada y se va a voicemail”, explicó Neuman. El experto detalló que, como la mayoría no cambia la clave genérica de su correo de voz, “el atacante llama a la central, pone el PIN de fábrica, recupera el código grabado y activa la verificación en dos pasos para impedirte el acceso”.

Por su parte, Eli Faskha, CEO de Soluciones Seguras, destacó que estos ataques son altamente dañinos porque “pueden causar un gran impacto tanto en la reputación e incomodidad de la persona, pero sobre todo en pérdidas financieras cuando le envían mensajes falsos a sus contactos”.

Faskha señaló que el engaño mediante el uso de historias elaboradas sigue siendo el canal más común: “A través de lo que se llama ingeniería social, el atacante tiene un hablar muy complejo y engaña a las personas, sobre todo a quienes no son técnicas, para apoderarse del código de acceso”.

Para frenar esta amenaza, ambos expertos coinciden en la necesidad de reforzar las barreras de protección de los dispositivos antes de ser víctima de un fraude. Faskha recomendó “activar el doble factor de autenticación, revisar los dispositivos vinculados en la cuenta, mantener el sistema operativo actualizado y no compartir ningún código recibido por texto”.

A estas medidas, Neuman sumó un paso indispensable ante la nueva táctica de los ciberdelincuentes: cambiar de inmediato la clave de acceso predeterminada del buzón de voz.