Atari relanza su ordenador clásico 800XL con 25 juegos integrados, salida HDMI y ranura para cartuchos

Atari ha relanzado su ordenador clásico personal para videojuegos Atari 800XL, que mantiene su estilo retro con teclado mecánico de tamaño completo, pero llega con 25 juegos integrados, salida HDMI y una ranura para cartuchos.

La compañía de juegos ha revivido su ordenador de 8 bits, que se lanzó inicialmente en el año 1983 como un dispositivo que unió el mundo de la informática personal y los videojuegos, equipado con 64 KB de memoria, chips personalizados para gráficos y sonido avanzado, así como un teclado de tamaño completo.

Ahora, la Atari 800XL renovada mantiene la estética clásica de la original, manteniendo el teclado mecánico de tamaño completo, Atari BASIC integrado y una ranura para cartuchos funcional, sin embargo, agrega como novedad características diseñadas para pantallas y configuraciones de juegos modernas, como su salida para conexión HDMI.

Asimismo, como ha detallado en su web oficial, lleva integrados 25 juegos, entre los que se incluyen Airball, Asteroids, BattleZone, Boulder Dash, Bristles, Capture the Flag, Centipede, Crystal Castles, Encounter, Flip and Flop, Henry’s House, Hover Bovver, Missile Command, O’Riley’s Mine, The Seven Cities of Gold, Star Raiders II, Wavy Navy y Yoomp!, entre otros.

Además, la ranura para cartuchos es compatible con la mayoría de los cartuchos para las consolas Atari 400, 800, XL y XE. Igualmente, ofrece compatibilidad con ‘software’ creado para ordenadores de 8 bits y la consola Atari 5.200.

Cabe destacar que los usuarios también pueden cargar sus propios juegos y ‘software’ a partir de unidades flash USB con soporte para cartuchos, discos y casetes, como ha detallado la compañía.

La Atari 800XL se completa con el joystick THECXSTICK también actualizado, que se basa en una recreación moderna del joystick con ocho botones. En este caso, permite la conexión con controladores adicionales, así como con dispositivos de almacenamiento USB a través de cuatro puertos USB-A.

Con todo, Atari ha detallado que los usuarios ya pueden reservar la nueva Atari 800XL por 219 euros, aunque los envíos comenzarán a realizarse a finales de abril del próximo año 2027.