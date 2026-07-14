Australia creará una Oficina de IA para regular esta tecnología

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, creará una Oficina de Inteligencia Artificial (IA) que desarrollará estándares nacionales para el uso de esta tecnología que transforma el empleo, la defensa y el sector energético, al tiempo que promete impulsar el crecimiento económico.

En un discurso previsto para este miércoles, Albanese presentará el plan de su gobierno para reforzar la respuesta del país al desarrollo de la inteligencia artificial mediante la creación de una oficina especializada.

El anuncio llega después de que trascendiera esta semana que la empresa emergente estadounidense Anthropic presionó a funcionarios australianos para modificar las leyes de derechos de autor con el fin de facilitar el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.

Al mismo tiempo la inversión en centros de datos fue el principal motor del crecimiento económico de Australia durante el trimestre finalizado en marzo, según cifras oficiales.

De acuerdo con fragmentos del discurso consultados por la AFP, el líder del Partido Laborista buscará tranquilizar a la población sobre el impacto de la IA, al señalar que “todos los países del mundo afrontan estos desafíos en este momento”.

“Hacer esto correctamente aumentará nuestro atractivo para los inversionistas internacionales, al ofrecer mayor claridad y rapidez en los procesos de aprobación, así como un procedimiento simplificado para verificar el cumplimiento de las normas”, afirmará.

La Oficina de IA comenzará a operar este miércoles.

“La Estrategia Nacional de Defensa de este año identificó a la inteligencia artificial y el aprendizaje automático como las tecnologías con ‘el mayor potencial de disrupción tecnológica’ en los próximos años”, señala el discurso.

“Extremistas y actores estatales ya utilizan la IA para crear propaganda dirigida a los jóvenes y difundir campañas de desinformación contra las democracias”, añade.

Albanese enfrenta además presiones de músicos, guionistas y artistas, que le piden rechazar las propuestas de las grandes empresas tecnológicas para utilizar obras protegidas por derechos de autor sin autorización con el fin de entrenar modelos de inteligencia artificial.