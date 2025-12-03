AWS presenta los modelos de IA Nova 2

Amazon Web Services (AWS) ha presentado una nueva clase de agente de inteligencia artificial (IA) autónomo y escable, junto a los modelos Nova 2 y el chip Trainium3 que impulsa los servidores Trainium3 UltraServers.

AWS ha presentado las novedades de sus servicios en la nube y de inteligencia artificial en el marco de AWS re:Invent 2025, que se celebra esta semana, del 1 al 5 de diciembre, en Las Vegas (Estados Unidos).

En este escaparate, la compañía tecnológica ha dado a conocer una nueva clase de agentes de IA que funcionan como una extensión de su equipo de desarrollo de ‘software’. Conocidos como ‘frontier agents’, son autónomos, escalables y pueden trabajar durante horas o días sin intervención y hay disponibles tres: Kiro Autonomous Agent, AWS Security Agent y AWS DevOps Agent.

También ha presentado la familia de modelos Nova 2: Nova 2 Lite, Nova 2 Pro, Nova 2 Omni y Nova 2 Sonic, que ofrecen razonamiento, procesamiento multimodal e IA conversacional. Nova Forge, por su parte, permite crear modelos de IA de ‘frontier’ mediante un enfoque de entrenamiento abierto, y Nova Act alcanza una fiabilidad del 90% para agentes de IA en tareas de automatización de experiencia de usuario basadas en navegador.

Para el entrenamiento y despliegue de modelos de IA, AWS ha confirmado la disponibilidad de Trainium3 UltraServers, que están impulsados por el nuevo chip Trainium3 construido con tecnología de 3nm y ofrecen hasta 4,4 veces más rendimiento de cómputo, 4 veces más eficiencia energética y casi 4 veces más ancho de banda de memoria que el modelo de servidor anterior.

Según la compañía, Trainium3 UltraServers escalan hasta 144 chips Trainium3, proporcionando hasta 362 PFLOPs en FP8 (punto flotante con 8bits) con una latencia 4 veces menor para entrenar modelos más grandes más rápido y servir inferencia a escala.

Asimismo, ha anticipado Trainium4, que se está diseñando para aportar mejoras significativas de rendimiento en todas las dimensiones, incluyendo al menos 6 veces el rendimiento de procesamiento (FP4), 3 veces el rendimiento en FP8 y 4 veces más ancho de banda de memoria para soportar la próxima generación de entrenamiento e inferencia de frontera.

La solución Amazon Connect, que ofrece a las empresas experiencias de voz automatizadas mediante tecnología de texto a voz neuronal, incorpora 29 nuevas capacidades de IA. Y AWS Transform, que permite modernizar las organizaciones con IA agéntica, ahora permite acelerar la actualización de códigos y aplicaciones.

AWS también ha añadió 18 nuevos modelos de ‘peso abierto’ en Amazon Bedrock, en lo que ha calificado como “la mayor expansión de modelos nuevos de Amazon Bedrock hasta la fecha”. Las novedades incluyen Mistral Large 3 y Ministral 3 de Mistral AI, Gemma 3 de Google, M2 de MiniMax, Nemotron de Nvidia y GPT OSS Safeguard de OpenAI, entre otros.

Amazon Bedrock AgentCore lanza Policy en versión preliminar, para que los equipos de las organizaciones puedan establecer límites claros para las acciones de los agentes usando lenguaje natural. Con AgentCore Evaluations se simplifica la monitorización de calidad con 13 evaluadores predefinidos para dimensiones como corrección y seguridad, muestreando continuamente las interacciones en tiempo real para activar alertas cuando el rendimiento cae. Además, AgentCore Memory incorpora funcionalidad episódica que ayuda a los agentes a aprender de experiencias pasadas.

Las AWS AI Factories proporcionan a empresas y organizaciones gubernamentales infraestructura de IA dedicada de AWS desplegada en sus propios centros de datos, combinando GPU de Nvidia, chips Trainium, redes de AWS y servicios de IA como Amazon Bedrock y Amazon SageMaker AI.

También está ya disponible de manera general AWS Security Hub, que ofrece analítica de riesgos casi en tiempo real que correlaciona automáticamente señales de seguridad de Amazon GuardDuty, Amazon Inspector, AWS Security Hub CSPM y Amazon Macie, unificando las operaciones de seguridad en la nube para los clientes.

Amazon GuardDuty Extended Threat Detection se ha ampliado a Amazon EC2 y Amazon ECS, para proporcionar una visibilidad más amplia de secuencias de ataque sofisticadas y permitiendo una remediación más rápida en todo el entorno de AWS del cliente.

En Amazon EC2, la compañía ha lanzado una nueva instancia, P6e-GB300 UltraServers, impulsada por GPU de Nvidia para ofrecer la mayor memoria y cómputo de GPU dentro de un UltraServer en AWS.

Asimismo, AWS ha lanzado Database Savings Plans, un modelo de precios flexible que reduce los costes de bases de datos hasta en un 35 por ciento con compromiso de un año.

El catálogo digital AWS Marketplace ha introducido innovaciones impulsadas por la IA que simplifican el descubrimiento y la implementación de soluciones en la nube. Entre ellas se incluyen el modo agente para el descubrimiento conversacional, ofertas privadas exprés para la personalización automatizada de precios, o soluciones multiproducto que agrupan ofertas de múltiples proveedores y nuevos modelos de precios flexibles para servicios profesionales y agentes de IA.

En AWS re:Invent 2025, Amazon también ha compartido algunas de las colaboraciones que llevan su tecnología a empresas de primera línea, como Sony, que está aprovechando los servicios de IA de AWS para dos iniciativas estratégicas: una plataforma empresarial que capacita a 57.000 empleados y la Sony Engagement Platform, que conecta a fans con creadores en electrónica, videojuegos, música, cine y anime.

Adobe aprovecha la infraestructura y los servicios de nube de AWS, desde el entrenamiento de modelos de IA generativa hasta el despliegue de agentes de IA, para ofrecer herramientas de IA de vanguardia a creadores, ‘marketers’ y empresas de todo el mundo.

Por su parte, BlackRock se ha asociado con AWS para ofrecer a sus clientes una amplia oferta de posibilidades en la nube en términos de escalabilidad e innovación a través de Aladdin, la plataforma tecnológica de gestión de inversiones de BlackRock.

Nissan se ha asociado con AWS para impulsar la innovación en vehículos centrados en ‘software’ (‘software-defined’) a través de su nueva plataforma Nissan Scalable Open Software Platform. Está basada en la nube de AWS y unifica el desarrollo de ‘software’, la gestión de datos y las operaciones de los vehículos.

Asimismo, Visa y AWS están colaborando para capacitar a los desarrolladores y las empresas que trabajan en el comercio mediante agentes con la plataforma Visa Intelligence Commerce en AWS Marketplace.