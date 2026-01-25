Blue Origin anuncia TeraWave, conexión por satélite de hasta 6 Tbps en cualquier lugar del planeta para empresas

Blue Origin ha anunciado TeraWave, una nueva de red de conexión por satélite para empresas que ofrece velocidades de datos simétricas de hasta 6 Tbps en cualquier lugar del planeta.

TeraWave utiliza una combinación de 5.408 satélites en órbita terrestre baja (LEO) y órbita terrestre media (MEO) con una red de fibra óptica que ofrece conectividad óptica y de radiofrecuencia de alto rendimiento.

Con esta arquitectura, asegura que puede ofrecer conectividad punto a punto y acceso a internet a velocidades de carga y descarga de hasta 144 Gbps con la constelación de 5.280 satélites LEO o de hasta 6 Tbps mediante enlaces ópticos desde 128 satélites MEO.

Según Blue Origin, se dirige a clientes empresariales, centros de datos y gobiernos para que puedan acceder a conexiones multigigabit en cualquier lugar del planes, también en zonas remotas, rurales y suburbanas.

La constelación TeraWave se empezará a desplegar en el cuarto trimestre de 2027, como informa en un comunicado.

TeraWave podrá ofrecer conectividad por satélite a unos 100.000 clientes. Frente a esta limitación, Jeff Bezos, dueño de Blue Origin y fundador de Amazon, trabaja en Amazon Leo, una red de comunicaciones por satélite diseñada para añadir más cobertura y capacidad a la red y ofrecer internet rápido y asequible a nivel global a millones de personas.