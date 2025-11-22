Bluesky adapta su sistema de moderación a la comunidad de 40 millones de usuarios que ya tiene en todo el mundo

Bluesky ha actualizado su sistema de moderación para que adecuarlo a la comunidad más grande de usuarios que tiene, que ya ha alcanzado los 40 millones de personas, y para facilitar el trabajo de los moderadores y ofrecer información clara a los infractores.

Bluesky cuenta ya con 40 millones de usuarios de todo el mundo, una cifra que ha llevado a la compañía tecnológica ha reforzar su sistema de moderación para adecuarlo a una comunidad más grande, distribuida en distintas regiones.

Esto se traduce en que, por ejemplo, ahora hay 39 opciones para que la denuncia de una publicación sea más precisa sobre el problema que se ha identificado, frente a las seis que ofrecía hasta ahora. Por ejemplo, se podrá denunciar el acoso o la intimidación juvenil, el contenido con referencias a los trastornos alimentarios o el relacionado con la trata de personas.

Además de facilitar la denuncia a los usuarios, esta ampliación también pretende ayudar a los moderadores, para que puedan “actuar con rapidez y precisión ante los informes”, según explican en un comunicado.

Los usuarios infractores también tendrán más clara su situación por otro cambio hecho en la plataforma social: en lugar de registrar cada infracción de manera individual en cada política como hacían hasta ahora, van a registrar todas las infracciones en un mismo lugar.

De esta forma, los usuarios denunciados podrán saber la política que han infringido, el nivel de gravedad de dicha infracción, el número de infracciones que acumulan, lo que le falta para que la red social empiece a tomar acciones en su contra y, en caso de haber suspensión, cuando se hace efectiva y su duración.

“Nuestro objetivo es garantizar una aplicación coherente y justa de la ley que responsabilice a los infractores reincidentes, al tiempo que servimos a nuestra creciente comunidad a medida que continuamos expandiéndonos”, apostillan.