Caída de Outlook afecta a miles de usuarios

Miles de usuarios reportaron este jueves 12 de noviembre problemas para acceder a sus cuentas de correo electrónico de Outlook, enviar o recibir mensajes y cargar sus bandejas de entrada, debido a una interrupción que también afectó a otros servicios de Microsoft.

La compañía confirmó que investigaba dificultades de conexión con los buzones de Exchange Online mediante distintos métodos de acceso en América.

Los primeros reportes de fallas en Outlook comenzaron alrededor de las 12:35 p.m. en Panamá.

Posteriormente, advirtió que la falla también podía afectar la conectividad de Microsoft 365 en otras regiones.