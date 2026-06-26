Capcom lanza el nuevo DLC de Monster Hunter Stories 3 y confirma Onimusha: Way of the Sword para el 25 de septiembre

Capcom ha lanzado oficialmente el nuevo contenido adicional DLC Side Story: Rudy de Monter Hunter Stories 3: Twisted Reflection que ya está disponible para todos los jugadores y ha confirmado la llegada de Onimusha: Way of the Sword para el 25 de septiembre.

Así lo ha dado a conocer la compañía de videojuegos durante un nuevo evento de presentación Capcom Spotlight celebrado durante la madrugada de este viernes, en el que ha mostrado las últimas novedades, próximos lanzamientos y actualizaciones de juegos ya disponibles.

En este sentido, el evento ha comenzado con novedades para Monter Hunter Stories 3: Twisted Reflection, que cuenta con nuevo contenido con la llegada este mismo viernes del DLC Additional Side Story: Rudy, así como una actualización gratuita que añade desafíos para el final del juego.

En concreto, en este nuevo DLC se centra en la historia del personaje Rudy, el Felyne real que actúa como Palico para guiar a los usuarios en las aventuras. Además, regresará el personaje de Navirou, que es un antepasado de Rudy ya conocido para los jugadores de Monster Hunter Stories y Monster Hunter Stories 2.

También contará con el conocido monstruo de este universo, Nergigante, que regresa como la principal amenaza en esta historia adicional. Así el DLC está disponible como contenido descargable independiente, además de estar incluido en las ediciones Deluxe y Premim Deluxe.

Con respecto a ala actualización gratuita de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, la compañía ha señalado que incluye poderosos desafíos finales llamados Monstruos Reales, tal y como lo ha recogido PlayStation en un comunicado en su blog. Estos monstruos aparecerán al cargar la partida guardada y enfrentarse a una versión aún más difícil del jefe final.

Por otra parte, Capcom ha dado nuevos detalles sobre Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, que llega dos años después del lanzamiento original de Dragon’s Dogma 2 e incluye mejoras con la expansión Dark Arisen, disponible de forma independiente y en pack para nuevos jugadores a partir del 9 de octubre de este año por 49,99 dólares (alrededor de 43,84 euros al cambio).

Esta expansión ha sido dirigida por Kento Kinoshita, quien ha participado en el evento para expresar su voluntad de “cumplir con las peticiones de los fans de seguir explorando el mundo de Dragon’s Dogma 2”. Así, incluye una nueva región al norte llamada Norgan, donde se descubre la historia de un Dragón Caído y su perseguidora, Eir.

Igualmente, incluye 12 nuevas mazmorras llamadas Ritos Perdidos, así como nuevos peinados y tatuajes que aportan más variedad a las opciones de creación de personajes. Con todo, esta expansión ya se puede comenzar a reservar para PS5 en la mayoría de las regiones.

Además, también a finales de agosto se lanzará una actualización con mejoras para Dragon’s Dogma 2, que incluye mejoras de jugabilidad y rendimiento, ranuras de guardado adicionales u un aumento de las ranuras de habilidades de armas.

El tercer juego en el que se ha centrado Capcom ha sido el título de acción con espadas Onimusha: Way of the Sword, una nueva entrega de la saga de samuráis que regresa 20 años después. En este caso, la compañía ha mostrado un vistazo al protagonista Miyamoto Musashi y al nuevo enemigo de Genma: Dohatsu-ten.

Asimismo, ha confirmado su fecha de lanzamiento oficial, que llegará a PS5 el 25 de septiembre de este año y no se adelantará pese a algunos indicios de un posible lanzamiento anticipado.

Finalmente, el evento también ha contado con un nuevo trailer de Resident Evil Veronica, que fue anunciado durante el Summer Game Fest y que llegará a PC y a consolas PlayStation 5, Xbox Series X y S y Nintendo Switch 2 durante el próximo año 2027.

Siguiendo esta línea, el evento también ha mostrado títulos como Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition, que llegará a Nintendo Switch, y a Street Fighter 6, que cuenta con cuatro nuevos luchadores, incluida Yasmine.