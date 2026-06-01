Casi uno de cada dos jóvenes cree que la IA facilitará la felicidad amorosa

Cerca del 50% de los jóvenes adultos cree que las relaciones sentimentales con la inteligencia artificial (IA) mejorarán la felicidad humana durante la próxima década, según los resultados de una gran encuesta internacional compartida en exclusiva el lunes con la AFP.

El porcentaje disminuye progresivamente en los grupos de edad más avanzada hasta situarse en apenas una cuarta parte de las personas de 55 años o más, según el estudio.

Los avances en el desarrollo de la IA han llevado a la gente a recurrir a los chatbot como confidentes y parejas sentimentales, mientras que los avances en robótica están contribuyendo a la fabricación de muñecas sexuales cada vez más sofisticadas, lo que plantea interrogantes sobre el impacto en las relaciones humanas.

La encuesta, realizada a casi 10.000 personas en Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Indonesia y Hong Kong, ofrece una instantánea de este "panorama moral en rápida evolución", según la empresa de sondeos YouGov.

También muestra "una profunda división ideológica entre los mercados occidentales y los asiáticos", siendo estos últimos aparentemente más receptivos al sexo y al romance facilitados por la tecnología.

En cuanto al apoyo emocional, el 48% de todos los encuestados de entre 18 y 24 años y el 47% de los de entre 25 y 34 años afirmaron que creían que los "compañeros íntimos IA" -una categoría que abarca desde los chatbots hasta las muñecas sexuales- mejorarían la felicidad humana en la próxima década.

Cuando se formuló la misma pregunta centrándose en la conexión más profunda y el bienestar sexual, las cifras se situaron en el 32% y el 38%, respectivamente.

En ambos aspectos, las personas de más edad se mostraron menos optimistas.

El impacto psicológico de los chatbots en las personas vulnerables ha sido objeto de un estrecho seguimiento en los últimos tiempos, después de que algunas familias relacionaran la muerte de varios adolescentes estadounidenses con el uso de la IA.

En septiembre, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) exigió a siete empresas, entre ellas los gigantes tecnológicos Alphabet, Meta, OpenAI y Snap, que le proporcionaran información sobre cómo supervisan y abordan los impactos negativos de los chatbots diseñados para simular relaciones humanas.

- División geográfica -

YouGov y la empresa de comunicación que encargó el estudio, Star X Gen, con sede en Tokio, declararon a la AFP que les había sorprendido la disparidad regional.

En Indonesia, el 50% de las personas -de todas las edades- afirmaron que creían que la compañía de la IA mejoraría la conexión y el bienestar sexual.

El porcentaje fue del 34% en Hong Kong y del 24% en Japón, descendiendo al 20% en Estados Unidos, al 15% en Alemania y a solo el 9% en Reino Unido.

"Mientras que el público occidental considera en gran medida la intimidad sintética como una amenaza para la auténtica cercanía humana, el público asiático parece cada vez más dispuesto a integrar la IA en su vida personal y física", afirmó Philippe Chan, de YouGov.

Aunque el uso de chatbots para el romance y el sexo se está generalizando, su materialización en robots o muñecos se encuentra en una fase más incipiente.

De los 9.912 encuestados, solo el 17% afirmó que se plantearía utilizar una "muñeca íntima con IA", frente al 59% que dijo que no lo haría.

En general, los adultos más jóvenes se mostraron más propensos que los de más edad a plantearse el uso de una muñeca, y en Japón y Alemania, el número de jóvenes que se plantearía probar una muñeca casi duplicaba la media nacional.

"Aunque la población general mundial sigue mostrándose recelosa, la próxima generación está redefiniendo activamente los límites de la vida sentimental", señala el informe.

En Japón, más de un tercio de los adultos jóvenes afirmaron creer que las muñecas con IA podían proporcionar una sensación de amor, superando en número a quienes no estaban de acuerdo.