Character.AI ofrece a los adolescentes historias interactivas con IA tras impedir su acceso a los chats abiertos

La plataforma de ‘chatbots’ Character.AI ha presentado ‘Stories’, un nuevo formato de ficciones visuales interactivas dirigido principalmente a los usuarios adolescentes, para que puedan interactuar con sus personajes favoritos de manera segura.

Character.AI ha trabajado en el último año en implementar una experiencia específica para los menores de 18 años que, desde el 25 de noviembre, les impide participar en chats abiertos con IA, un cambio que se acompañará con una función de control de edad.

Para que puedan seguir usando su plataforma, la compañía ha presentado ‘Stories’, “un formato estructurado, visual y de múltiples rutas para contar historias con IA que mantiene el impulso mientras permite a los usuarios guiar la dirección de la historia”, explica la compañía en una nota de prensa compartida en su blog.

Este formato pretende que los menores usen su creatividad, y por ello, las historias las crean ellos. Les da la posibilidad de elegir dos o tres personajes y un género, y de escribir una descripción de la premisa de la historia o de generar una de manera automática.

“A partir de ahí, la experiencia se desarrolla como una narrativa guiada en la que el usuario puede tomar decisiones frecuentes. Cada decisión guía la trama, abriendo nuevos caminos y posibilidades”, añaden.

Este es un ejemplo de la estrategia a largo plazo de Character.AI, que pretende introducir nuevas experiencias multimodales impulsadas por IA.