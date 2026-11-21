ChatGPT ha incorporado el dictado en tiempo real, una nueva función con la que el ‘chatbot’ de OpenAI transcribe lo que dice el usuario a medida que habla, para agilizar esta tarea.

La firma tecnológica ha implementado en en todos los planes de ChatGPT para iOS, Android, web y app de escritorio la función de dictado en tiempo real (Live Dictation), con la que hace una transcripción simultánea.

La función actúa a medida que el usuario habla, en lugar de esperar a que termine. De esta forma, agiliza una tarea que hasta ahora requería la grabación de un mensaje de audio que posteriormente se enviaba a los modelos de IA para transcribirlo y devolverlo como texto.

OpenAI explica en la actualización de sus Notas de la versión de ChatGPT que se puede ocultar el texto a medida que avanza la transcripción. Y como complemento, ha eliminado el límite de diez minutos para las grabaciones.