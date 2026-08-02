Chrome corrigió más fallos de seguridad durante el mes de junio que durante los dos últimos años gracias a la IA

Google Chrome aseguró que ha corregido un total de 1.072 fallos de seguridad en el navegador durante el último mes de junio, superando el número total de fallos corregidos en los dos últimos años, gracias al uso de herramientas de inteligencia artificial (IA).

Concretamente, el gigante tecnológico ha asegurado que en las dos últimas actualizaciones, Chrome 149 y 150, lanzadas durante el mes de junio, se han corregido más fallos de seguridad que el total de fallos corregidos en las 23 actualizaciones anteriores combinadas.

Así lo ha dado a conocer en un nuevo informe compartido en su blog, en el que Google detalla con profundidad sus métodos para que Chrome y la web “sean más seguras en la era de la IA”, precisamente utilizando esta tecnología para mejorar la detección, la clasificación y la aplicación de parches de vulnerabilidades.

“Los modelos de lenguaje a gran escala (LLM, por sus siglas en inglés) están desbloqueando capacidades sin precedentes para el descubrimiento automatizado de vulnerabilidades, superando con creces los límites de la experiencia humana en seguridad y exigiendo nuevos enfoques para adelantarse a los atacantes”, ha asegurado Google.

En este sentido, Google continúa desplegando modelos de IA a gran escala para encontrar y corregir “cientos de fallos de seguridad”, más rápido y con mayor resiliencia para lograr una “remediación integral”.

Concretamente, el equipo de seguridad de Chrome lleva utilizando LLM desde el año 2023, para aumentar la cobertura y el rendimiento de las pruebas de seguridad. Desde 2025, también colaboran con DeepMind y Project Zero en herramientas como Big Sleep, un agente de descubrimiento de vulnerabilidades basado en IA que encontró con éxito errores en el motor JavaScript V8 y la pila gráfica.

Igualmente, a principios de este año, Google ha recordado que desarrollaron un sistema de análisis de vulnerabilidades que utilizaba Gemini para detectar fallos de seguridad en todo el código fuente de Chrome con mayor eficiencia y menor número de falsos positivos.

Actualmente, Google cuenta con LLM que generan soluciones aptas para la mayoría de las vulnerabilidades, lo que aumenta la tasa de correcciones de seguridad en las versiones recientes de Chrome, alcanzando 1.072 fallos de seguridad corregidos en junio.

Además, la tecnológica también ha subrayado que, solo en mayo, impidieron que más de 20 vulnerabilidades llegaran a producción, incluyendo un problema crítico de nivel S1+.

Respecto a esto último, cabe destacar que se debe a que las herramientas de IA para seguridad están integradas de forma nativa en el sistema de integración continua (CI) de Google, que se ejecuta cada 24 horas en todos los niveles de compilación para detectar proactivamente fallos de seguridad.

Finalmente, la compañía ha recordado que, una vez se implementa una corrección a un error, en función de su gravedad, se integran directamente desde el repositorio principal a la rama estable activa de Chrome, que se supervisa continuamente para prevenir nuevos fallos y brechas de parches.