Ciencia lanza un visor web para localizar y disfrutar del eclipse solar del 12 de agosto con seguridad

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), ha lanzado este viernes un visor web para ayudar a los ciudadanos a localizar el mejor sitio posible para ver el eclipse solar del próximo 12 de agosto desde el lugar donde cada uno esté.

En concreto, la aplicación ‘online’ busca facilitar que las personas puedan buscar el mejor sitio para disfrutar de este hito histórico con amigos y familiares próximo a su lugar de residencia o de vacaciones. Con ello, quieren prevenir “desplazamientos innecesarios hacia zonas saturadas, con los consiguientes problemas de tráfico”.

Esta herramienta es accesible directamente desde cualquier navegador móvil o mediante el escaneo de un código QR y no requiere un registro para el acceso a la misma. Además, cumple con los estándares de accesibilidad gracias a su diseño inclusivo analizado con la herramienta TAW (Test de Accesibilidad Web) de referencia para la Administración Pública. También garantiza el standard WCAG 2.1 nivel AA.

De esta manera, permite la legibilidad bajo condiciones lumínicas extremas, la navegación asistida para que personas con visión reducida o ceguera puedan usar la herramienta gracias a su función auditiva y multisensorial, así como el alcance global con el soporte en español y en inglés para permitir que las instrucciones de seguridad lleguen tanto a la población residente como visitante.

Por otro lado, el Gobierno y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) también han puesto al servicio de la ciudadanía la web www.trioeclipses.esm un portal con información útil del evento para la ciudadanía, los medios de comunicación, la comunidad científica y los organismos colaboradores.