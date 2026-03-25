Corte Suprema de EEUU rechaza que proveedores de internet sean responsables de piratería de usuarios

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el miércoles que los proveedores de acceso a Internet no pueden ser considerados responsables de la piratería en línea de música protegida por derechos de autor que lleven a cabo sus usuarios.

El caso tiene importantes implicaciones tanto para la industria del entretenimiento como para millones de usuarios de internet.

Cox Communications, un importante proveedor de banda ancha, había pedido a la Corte Suprema que anulara el veredicto de un jurado que otorgó 1.000 millones de dólares en daños y perjuicios a Sony Music Entertainment y otras discográficas.

En una decisión unánime, el máximo tribunal del país se pronunció a favor de Cox y declaró que un proveedor de acceso solo es responsable “si tenía la intención de que el servicio prestado se utilizara con fines de infracción”.

En diciembre, cuando la Corte Suprema escuchó los argumentos de ambas partes, el abogado de Cox, Joshua Rozenkranz, había dicho que ante sanciones tan astronómicas, los proveedores de servicios de internet corren el riesgo de verse obligados a desconectar a miles de personas.

“Esto podría afectar a ciudades enteras, universidades u hospitales”, insistió, y señaló los peligros de “convertir a los proveedores de servicios de internet en la policía de internet”.

Por otro lado, el abogado de las discográficas Paul Clement había criticado a Cox por querer ignorar la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (DMCA), la legislación estadounidense contra la piratería en línea.

Procesar a cada individuo que incurre en piratería en lugar de a los proveedores de servicios de internet no es una opción viable, explicó entonces, comparándolo con intentar vaciar el océano con una cucharita.