Crea tu propio Mickey con IA: Disney apuesta a la tecnología y se asocia con OpenAI

Walt Disney y OpenAI anunciaron el jueves un acuerdo de licencia de tres años que permitirá a los usuarios crear videos cortos con más de 200 personajes emblemáticos de Disney mediante inteligencia artificial (IA).

El acuerdo marca la primera vez que una compañía de entretenimiento adopta la IA generativa a gran escala, licenciando a sus personajes ferozmente protegidos para la creación de contenidos con inteligencia artificial.

Según el acuerdo, los fans podrán producir y compartir contenido generado por IA con personajes de las franquicias de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars en la plataforma de generación de videos Sora de OpenAI y en ChatGPT, dijeron las compañías en un comunicado conjunto.

La asociación incluye una inversión de 1.000 millones de dólares por parte de Disney en OpenAI, además de la posibilidad de adquirir acciones adicionales en la empresa creadora de ChatGPT.

El rápido desarrollo de la IA “es un momento importante para nuestra industria”, declaró el director general de Disney, Bob Iger, citado en el comunicado.

La alianza con OpenAI ofrecerá al grupo “oportunidades más amplias a través de la IA generativa”, añadió, “respetando y protegiendo al mismo tiempo a los creadores y su trabajo”.

El acuerdo representa un giro dramático para una industria que ha estado batallando durante mucho tiempo contra las compañías de IA en los tribunales.

Disney y otros gigantes del rubro creativo han demandado a compañías como OpenAI, Perplexity y Anthropic, acusándolas de usar su contenido para entrenar su tecnología.

El gigante del entretenimiento siguió su batalla legal el miércoles al enviar por separado una carta de cese y desistimiento a Google por el uso ilegal de su propiedad intelectual para entrenar modelos de IA del gigante de búsquedas.

Entretanto, para OpenAI, el acuerdo llega en un momento sensible en el que enfrenta cada vez más cuestionamientos sobre la sostenibilidad de su modelo de negocio, con costos que se disparan más rápido que sus ingresos, a pesar de inversiones multimillonarias.

El principal sindicato de actores de Hollywood, SAG-AFTRA, dijo que “supervisará de cerca” la implementación del acuerdo, mientras que el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) señaló que se reunirá con Disney para examinar los términos y subrayó que OpenAI había robado “vastas bibliotecas” de contenido de los estudios para entrenar su tecnología.

30 segundos

En en una entrevista conjunta con el CEO de OpenAI, Sam Altman, en la cadena CNBC, Iger insistió en que el acuerdo solo incluye videos de no más de 30 segundos y que la tecnología no será usada para producciones más largas.

Entre los personajes disponibles para las creaciones de los fans estarán Mickey Mouse, Minnie Mouse, Elsa de “Frozen” y héroes de Marvel como Iron Man y el Capitán América, así como íconos de “La guerra de las galaxias”, como Darth Vader y Yoda.

El acuerdo excluye las voces de los actores y el parecido físico con ellos.

“Esto no representa en absoluto una amenaza para los creadores; de hecho todo lo contrario. Creo que les rinde un homenaje y los respeta, en parte porque lleva asociada una tarifa de licencia”, dijo Iger en CNBC.

Más allá de la licencia, Disney implementará la tecnología de OpenAI para desarrollar nuevos productos y experiencias para Disney+, su plataforma de streaming, y pondrá a disposición ChatGPT para su personal.

“Este acuerdo muestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden trabajar juntos de manera responsable”, dijo Altman, citado en el comunicado conjunto.

Ambas compañías enfatizaron su compromiso con el uso responsable de la IA, y OpenAI se comprometió a aplicar políticas y controles apropiados para cada edad a fin de evitar la generación de contenido ilegal o dañino y proteger los derechos de autor.