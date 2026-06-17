DeepSeek valorada en USD 50.000 millones tras ronda de financiamiento, según reportes

Los inversionistas han valorado la compañía emergente china de inteligencia artificial DeepSeek en más de 50.000 millones de dólares tras su primera ronda de financiamiento, informaron varios medios.

La empresa lanzó su último modelo de IA en abril, tras haber sorprendido al mundo en 2025 con un “chatbot” de bajo costo que igualó en capacidad a sus rivales estadounidenses.

Recientemente recaudó más de 50.000 millones de yuanes (unos 7.400 millones de dólares), reportaron esta semana el Wall Street Journal y The Information, que citan a personas con conocimiento del asunto.

Esto valora la empresa en más de 50.000 millones de dólares, señalaron.

DeepSeek no respondió a la solicitud de comentarios de la AFP.

Entrenar y operar modelos de IA de vanguardia es un negocio costoso, que requiere miles de millones de dólares en infraestructura informática.

Pero a pesar de sus grandes ambiciones, por ahora las empresas de IA más grandes del mundo son negocios que operan con pérdidas y que intentan descubrir cómo generar ganancias en el futuro.

Washington afirma que el último modelo de DeepSeek —uno de los más avanzados de China— está unos ocho meses atrasado con respecto a las mejores ofertas de las empresas estadounidenses.

La “start-up” estadounidense Anthropic fue valorada en 965.000 millones de dólares tras una ronda de financiamiento de 65.000 millones, mientras que OpenAI, creadora de ChatGPT, alcanzó una valoración de 852.000 millones de dólares en marzo.

The Wall Street Journal y The Information informaron además que el fundador de DeepSeek, Liang Wenfeng, realizó la mayor inversión de la ronda, con alrededor de 20.000 millones de yuanes.

Liang ha establecido una estructura inusual de recaudación de fondos que le permite mantener el control de DeepSeek a través de una sociedad limitada que él mismo administra, señalaron.

Los medios agregaron que el Fondo Nacional de Inversión en la Industria de Inteligencia Artificial de China, respaldado por el gobierno, también invirtió alrededor de 1.000 millones de yuanes directamente en DeepSeek.

A diferencia de sus competidoras californianas, los sistemas de esta compañía son de código abierto, lo que significa que su funcionamiento interno es público. Esto permite a los programadores personalizar partes del software según sus necesidades.

Pero, al igual que otros robots conversacionales chinos, las herramientas de IA de DeepSeek evitan temas que suelen ser censurados en la segunda economía más grande del mundo, como la represión de Tiananmén de 1989.