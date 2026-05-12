Director de OpenAI dice en juicio que Musk "quería el 90%" de la empresa

Elon Musk estaba obsesionado con controlar OpenAI, declaró el martes el director ejecutivo de la empresa de inteligencia artificial, Sam Altman, en un juicio que enfrenta a dos de los magnates tecnológicos más ricos del mundo.

Altman subió al estrado en el caso presentado por Musk, a raíz del giro de OpenAI, desarrolladora de ChatGPT. La compañía pasó de ser una modesta organización sin fines de lucro a convertirse en la gigantesca empresa de 850.000 millones de dólares.

Musk —la persona más rica del planeta— afirma que Altman y el cofundador Greg Brockman utilizaron de forma indebida una inyección de 38 millones de dólares que él esperaba que sirviera para mantener a OpenAI como un laboratorio de investigación, desarrollando la tecnología para el bien de la humanidad.

"No encaja con mi concepción de las palabras 'robar una organización benéfica' si uno mira lo que realmente ha ocurrido aquí", declaró Altman al tribunal en Oakland, California.

En 2019 OpenAI creó una subsidiaria con fines de lucro cuando la carrera por la IA se intensificó.

Altman y otros insisten en que era necesario para recaudar dinero de inversiones.

La demanda de Musk exige que OpenAI vuelva a tener estatus de organización sin fines de lucro, una medida que afectaría su posición en la carrera mundial por la inteligencia artificial.

Altman dijo el martes que el jefe de Tesla exigió una enorme participación de control.

"Una cifra inicial que el señor Musk mencionó fue que debería tener el 90% del capital al principio", declaró al jurado.

"Parte de la razón por la que fundamos OpenAI fue que no creíamos que (la Inteligencia Artificial General) debía estar bajo el control de una sola persona", dijo Altman.

La jueza Yvonne González Rogers emitirá el fallo final tanto sobre la responsabilidad como sobre las medidas a aplicar, después de escuchar la opinión del jurado, que podría llegar a un veredicto durante la semana del 18 de mayo.