Dolby Vision regresa a Disney+ en Europa tras la disputa por infracción de patentes

Disney ha confirmado el regreso de la tecnología Dolby Vision a su plataforma de ‘streaming’, Disney+, tras haberla retirado el pasado mes de febrero en el marco de una disputa por infracción de patentes en Alemania entre Interdigital y Disney.

El Tribunal Regional de Múnich concedió a InterDigital una orden judicial contra Disney, “una medida cautelar por la infracción de una patente relacionada con la transmisión de contenido de vídeo mediante tecnología de alto rango dinámico (HDR)”, como recogió el medio FlatpanelsHD.

Debido a esta medida, todos los usuarios de Disney+ en Europa, incluidos los Premium, solo podían acceder a una calidad máxima de 4K UHD, HDR y HDR10. Sin embargo, Disney ha confirmado el regreso de esta tecnología un mes después en Europa y Reino Unido, a excepción de Alemania.

“La compatibilidad con Dolby Vision y 3D ya se ha restablecido en Disney+. Como resultado de una demanda en un tribunal de patentes alemán, nos vimos obligados a realizar cambios en la disponibilidad de ciertos formatos de vídeo avanzados en Alemania y otros mercados”, ha detallado Disney a FlatpanelsHD.

Por otra parte, aunque se informó de que los usuarios en Alemania habían perdido la calidad visual de Dolby Vision y HDR10+, Disney ha aclarado que la tecnología HDR10+ nunca ha estado disponible en Europa hasta ahora.