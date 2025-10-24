EA usará la IA generativa de Stability AI en el diseño y desarrollo de videojuegos

Electronic Arts (EA) ha anunciado una colaboración con Stability AI para desarrollar herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa que ayuden en el diseño y desarrollo del contenido de los videojuegos.

La compañía tecnológica lleva años adoptando las últimas tecnologías para usarlas en el desarrollo de nuevos productos de entretenimiento interactivo, bajo la convicción de que “la tecnología impulsa la creatividad: amplifica la imaginación, acelera la expresión y permite a nuestros equipos ofrecer experiencias innovadoras y audaces que inspiran al mundo a jugar”.

Así lo ha expresado en un comunicado compartido en su blog oficial, en el que también señala que llevan años usando el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, que han permitido desarrollar herramientas como HeadStart, “que aprovecha las fotos para crear imágenes auténticas en el juego”.

Ahora, da un paso más junto con la compañía Stability AI para usar la IA generativa en el desarrollo de “modelos, herramientas y flujos de trabajo”. Se usará primero para crear materiales de renderizado basado en la física (PBR), como “herramientas que generan texturas 2D que mantienen la precisión exacta del color y la luz en cualquier entorno”.

EA defiende el uso de la IA generativa como apoyo al trabajo de los desarrolladores. “Puede diseñar, generar y analizar, pero no puede imaginar, empatizar ni soñar. Ese es el trabajo de los extraordinarios artistas, diseñadores, desarrolladores, narradores e innovadores de EA”, ha expresado.

La asociación entre ambas compañías también permitirá explorar sistemas de IA que puedan previsualizar entornos 3D completos a partir de una serie de indicaciones, para que los artistas puedan “dirigir creativamente la generación de contenido del juego”.