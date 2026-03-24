EL 87% de los correos electrónicos está generado por sistemas automatizados, según Hostinger

La automatización de los correos electrónicos está expandiéndose hasta el punto de que solo el 13 por ciento del tráfico global de ‘emails’ está escrito por humanos, según un análisis de la plataforma de crecimiento ‘online’ Hostinger.

El informe, basado en mil millones de correos electrónicos procesados durante el pasado mes de enero, ha revelado que más de la mitad (el 56%) de los mensajes no llega a la bandeja de entrada de los destinatarios al ser bloqueados como sospechosos o maliciosos.

“El correo electrónico se ha convertido silenciosamente en una infraestructura, con la mayor parte de su tráfico ya automatizado”, ha indicado el Engineering Manager de Hostinger, Edgaras Lukosevicius.

Dentro del 44 por ciento de los mensajes que superaron los filtros de seguridad, la compañía ha detectado un 22 por ciento de herramientas empresariales y SaaS, un 20 por ciento de proveedores de ‘email’ personal, un 16 por ciento de plataformas de marketing y ‘newsletters’, un 15 por ciento de redes sociales y un 10 por ciento de emisores de bajo volumen. El resto de correos se reparte entre ‘eCommerce’, servicios financieros, medios, empleo y viajes.

Sin embargo, de todas las categorías anteriores, solo los proveedores de correo personal y los emisores de bajo volumen implican la intervención humana. Ambas suman un 30 por ciento de los correos recibidos, lo que equivaldría al 13 por ciento del tráfico total, siendo el 87 por ciento restante correos automatizados, según Hostinger.

Respecto al 56 por ciento de los correos que no llegan a los destinatarios, los principales motivos por los que fueron bloqueados son ‘phising’, ‘malware’ y redes de ‘bots’, con un 34 por ciento; marketing sospechoso, con un 22 por ciento; y problemas de configuración de dominios, con un 11 por ciento.