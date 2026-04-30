El cohete europeo Ariane 6 colocó en órbita un segundo lote de satélites de Amazon Leo

El cohete europeo Ariane 6 despegó con éxito este jueves con un segundo lote de 32 satélites para la constelación Amazon Leo, que pretende rivalizar con la red Starlink, de Elon Musk.

El Ariane 6 despegó a las 08H57 GMT (05H57 hora local) del Centro Espacial de Kourou, en la Guayana, en los últimos instantes de la ventana de lanzamiento prevista y con un tiempo inestable, constató un corresponsal de la AFP.

Menos de dos horas después del lanzamiento, los satélites se separaron con éxito y emprendieron la ruta hacia su órbita final.

La separación se llevó a cabo en 12 etapas: primero de tres en tres, luego de dos en dos y, por último, un satélite final.

Se trata de la segunda misión realizada para el grupo fundado por el multimillonario estadounidense Jeff Bezos, y del segundo vuelo del Ariane en su configuración más potente, con cuatro propulsores.

Arianespace, operador del cohete, llevará a cabo en total 18 lanzamientos para Amazon Leo, su principal cliente comercial.

Esta constelación de satélites en órbita baja fue diseñada para proporcionar una conectividad a internet rápida y fiable a los clientes y poblaciones que actualmente no están conectados a las redes existentes.

Para cumplir esta misión, Amazon está desplegando satélites conectados a una red mundial de antenas, a la fibra óptica y a puntos de acceso a internet en tierra.

Amazon Leo, cuyo despliegue se vio retrasado, aspira a contar inicialmente con 3.200 satélites.

La constelación dispone hasta la fecha de 270 satélites en órbita, que fueron lanzados por United Launch Alliance (ULA) y por SpaceX, de Musk, según las cifras comunicadas el jueves a la AFP por Amazon.

Starlink, que superó en marzo el umbral simbólico de los 10.000 satélites, cuenta actualmente con 10.162 aparatos, según Look Up, una empresa francesa especializada en la vigilancia del espacio.

Para los europeos, esta asociación con Amazon Leo es crucial para hacer más competitivo el cohete Ariane, ante la falta de clientes comerciales europeos, muchos de los cuales lanzan con SpaceX.