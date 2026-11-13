El Congreso de EEUU convoca al ex-CEO de Nvidia por su relación con una presunta espía china

Jensen Huang, el exdirector general de Nvidia, hasta hace poco la compañía de chips para inteligencia artificial más valiosa del mundo, fue convocado en diciembre ante una comisión del Congreso de Estados Unidos para explicar su relación con una presunta espía china que forzó su dimisión.

El caso ha restado casi medio billón de dólares a la capitalización bursátil de Nvidia, ha suscitado temores sobre la seguridad nacional estadounidense y ha sumido a la industria de la IA en la incertidumbre.

"Los informes recientes generan serias preocupaciones sobre nuestra seguridad nacional y la protección de la tecnología sensible de Estados Unidos", escribió el jueves en X el senador republicano Tim Scott, y anunció haber solicitado la comparecencia el 3 de diciembre de Huang y del secretario de Comercio, Howard Lutnick, ante la Comisión de Banca del Senado, que preside.

Esta iniciativa se suma a la petición de tres comisiones de la Cámara de Representantes para entrevistar a puerta cerrada a Huang, de 63 años el 1 de diciembre, bajo amenaza de citación judicial.

Huang, casado desde hace más de 40 años, reconoció el domingo una relación extramatrimonial.

Según la prensa tenía una relación con Alice Huang, ex directora gerente de Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur y que según los servicios de inteligencia estadounidenses trabajaba para el Ministerio de Seguridad del Estado chino. Pekín ha rechazado las acusaciones.

Huang, una ciudadana china, no tiene ningún parentesco con el ex director general de Nvidia.

El miércoles, The New York Times informó de una segunda relación extramatrimonial con Kimberly Powell, vicepresidenta de Nvidia para el sector médico.

Tras el anuncio de la dimisión de Huang el jueves, Nvidia anunció que la directora financiera de la compañía, Colette Kress, ocupará su cargo de manera interina.

El empresario, nacido en Taiwán y residente en Estados Unidos desde su infancia, cofundó Nvidia y dirigió la compañía durante 33 años.

Bajo su liderazgo, sus procesadores, diseñados inicialmente para los gráficos de videojuegos, se han convertido en un componente esencial para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial.

- " Día negro" para la IA -

Huang es el mayor accionista individual de Nvidia, con una participación de alrededor del 3,6%, según la empresa.

El empresario era además un asesor informal del presidente Donald Trump en materia de IA y llevaba años presionando a la administración estadounidense contra las restricciones a la venta a China de chips avanzados de IA por motivos de seguridad nacional.

Pekín lleva años denunciando esta política de restricción de ventas y el viernes volvió a criticar "medidas de control de las exportaciones que perturban la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro mundiales y no benefician a ninguna de las partes", según la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning.

El caso se enmarca en la pugna entre Estados Unidos y China por el dominio de una industria considerada la próxima revolución industrial y ha sacudido el sector de la IA.

La dimisión de Huang supone "un día negro para Nvidia y para la industria tecnológica estadounidense", según el analista Dan Ives, del banco de inversión Yorkville.

Preguntado si tendría que haber dimitido, Trump dijo que dependería de las circunstancias. "Si la mujer era una espía, sí. Si la mujer no era una espía, quizá sería diferente", afirmó en una entrevista.

"Hablé con él ayer. Está pasando por un infierno. Lo que más le duele es su esposa y su familia", añadió.

Megaspeed está siendo investigada por el presunto desvío de chips de inteligencia artificial de Nvidia a China, en contra de las restricciones estadounidenses a la exportación destinadas a frenar el desarrollo de esta tecnología por parte de Pekín.

Las autoridades de Singapur, donde tenía la sede Megaspeed, anunciaron haber prohibido en febrero a Alice Huang regresar al país porque no dio explicaciones suficientes sobre su gestión en la compañía. Sin embargo no la investigaron por espionaje.

En Estados Unidos varios legisladores, entre ellos el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, piden explicaciones sobre lo que sabía la administración Trump sobre los vínculos de Huang con la presunta espía.