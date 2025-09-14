El nuevo cargador MagSafe de Apple ya puede cargar otros teléfonos a 25W

Apple ha presentado una nueva versión de su cargador inalámbrico MagSafe, que ahora es compatible con el estándar Qi 2.2, por lo que podrá cargar otros teléfonos móviles, aparte de los iPhone 17, a velocidades de 25 W.La compañía tecnológica presentó una versión actualizada de su cargador inalámbrico el curso pasado para los iPhone 16, con una carga rápida de 25 W, pero esta velocidad de carga variaba a una velocidad menor en otros dispositivos, incluidos iPhone más antiguos.Ahora, con el lanzamiento de la serie de los iPhone 17, Apple ha actualizado el cargador MagSafe para que sea compatible con el estándar Qi 2.2, como se puede ver en la tienda de Apple y recoge MacRumors.De esta manera, el cargador MagSafe podrá cargar inalámbricamente otros dispositivos aparte de la nueva serie de Apple, como es el caso de los Pixel 10 de Google con su tecnología Pixelsnap, así como otros teléfonos compatibles.Este cargador, además, es compatible no solo con la carga Qi 2.2, sino también con la carga Qi, de modo que se puede utilizar con modelos antiguos de iPhone.El nuevo cargador inalámbrico de Apple está disponible en dos versiones: de un metro y de dos metros.