El nuevo ‘plugin’ de Adobe para ChatGPT trae más de 70 de sus herramientas, como Photoshop, Premiere o Lightroom

EAdobe ha anunciado la disponibilidad de su nuevo ‘plugin’ para ChatGPT en la ‘app’ y la versión web, que trae consigo casi su suite completa de ‘apps’ de diseño al ‘chatbot’ con Inteligencia Artificial (IA) de OpenAI.Tras incorporar por separado las ‘apps’ de Photoshop, Acrobat y Adobe Express en diciembre a la experiencia del asistente de IA, la compañía de ‘software’ creativo ha indicado ahora que las ha reunido en un único ‘plugin’ para ChatGPT que da acceso a más de 70 herramientas.Como lo ha explicado en un comunicado en su blog, entre estas herramientas se encuentran, desde Photoshop, Premiere o Acrobat, a Lightroom, Illustrator o InDesign. Una vez activado el plugin desde los ajustes de ChatGPT, el usuario puede invocarlo tecleando @Adobe en ChatGPT.Este despliegue de parte de Adobe está disponible de forma gratuita para todos los usuarios, aunque aquellos que cuenten con una suscripción a Creative Cloud tendrán la posibilidad de guardar su trabajo entre distintas sesiones y acceder a los archivos guardados en la nube.Adobe ha compartido algunos ejemplos del nuevo ‘plugin’ que permite tanto crear recursos para una campaña a partir de unas fotografías, como crear vídeos o convertir una plantilla de diseño en recursos.