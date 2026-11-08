El papa alerta sobre la “deshumanización” provocada por la inteligencia artificial

El papa León XIV advirtió este sábado sobre la “deshumanización” provocada por la inteligencia artificial, al visitar la Universidad Católica de Uruguay en Montevideo, en el segundo día de su larga gira por Sudamérica.

“El proceso de deshumanización que estamos viviendo es un desafío para nuestras instituciones escolares y universitarias”, afirmó el jefe de la Iglesia católica en la institución jesuita. Pidió no juzgar a las personas solo por su eficacia y productividad, mientras se atribuye inteligencia a las máquinas.