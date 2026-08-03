El parque Omar estrena la primera fuente de agua generada con la humedad del aire

El Parque Recreativo Omar, en alianza con la empresa israelí Alternative Water, Corp., inauguró la primera fuente de agua potable en Panamá capaz de generar el recurso a partir de la humedad del ambiente.

Esta innovadora tecnología funciona con energía renovable mediante paneles solares, permitiendo purificar y condensar el aire para ofrecer agua apta para el consumo humano de forma gratuita a los visitantes, sin necesidad de pozos ni tuberías externas, informó el despacho de la Primera Dama.

El sistema, totalmente autónomo y continuo durante todo el año, opera con un bajo impacto ambiental y no requiere filtros reemplazables. Además, el agua producida cuenta con la debida certificación de calidad e inocuidad otorgada por el Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) y laboratorios acreditados internacionalmente, lo que garantiza su total seguridad para los usuarios del parque.

Alexander Ermakov, gerente de Alternative Water, Corp., explicó que esta tecnología nace como un programa de responsabilidad social orientado a donar equipos a comunidades vulnerables y de difícil acceso donde el suministro de agua es limitado.

Por su parte, la directora del Parque Omar, María del Carmen Salaverry, destacó que la iniciativa fortalece el compromiso del recinto con la sostenibilidad, el cuidado del ambiente y el bienestar comunitario.Con esta instalación, el Parque Omar se convierte en el primer espacio público del país en adoptar este tipo de solución sostenible.

Esta primera fuente marca el punto de partida de un proyecto de mayor alcance, con el que Alternative Water, Corp. busca expandir la tecnología a áreas rurales apartadas para reducir las brechas de acceso al agua potable en Panamá.