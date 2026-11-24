La vuelta de Jensen Huang al frente de Nvidia ha reanimado a las bolsas y a buena parte del sector tecnológico, que estaban deprimidos desde su renuncia en un contexto complejo por los interrogantes que suscita la rentabilidad y las enormes sumas inyectadas en la inteligencia artificial.

Su reintegración como presidente ejecutivo del gigante de Silicon Valley, tras los insistentes llamados del presidente estadounidense Donald Trump, ha provocado euforia este martes en los mercados asiáticos, después de haber incendiado Wall Street la víspera.

Huang había dimitido el 12 de noviembre por un escándalo de adulterio con la mujer de negocios china Alice Huang, con quien no tiene parentesco. Se sospecha que era una espía de Pekín que fomentó el envío de chips avanzados de Nvidia al país asiático a través de Singapur a pesar de un embargo estadounidense.

Parte del sector consideraba que el papel de Huang como visionario en una industria que ha alimentado una revolución tecnológica era crucial para el futuro de la compañía y para el desarrollo de la IA.

Esto explica que su regreso, anunciado el lunes, disparara las acciones de Nvidia un 31,5%, lo cual añadió más de 900.000 millones de dólares al valor de mercado de la empresa.

- "De muy buen humor" -

"Todo el mundo estaba realmente deprimido anteayer y estos últimos días", explica a la AFP Jennifer Lin, responsable financiera de 30 años, quien ahora se encuentra "de muy buen humor".

Otros titanes de Wall Street se beneficiaron del ímpetu, lo que hizo subir el Nasdaq más de un 6%, el S&P 500 un 4,7% y el Dow Jones un 3%.

Asia siguió su estela con un progreso del 9% en Taipéi, del 6% en Seúl o de casi 4% en Tokio, gracias a las subidas de los titanes de los chips de estos países que llegaron a superar el 10% en compañías como TSMC y MediaTek o Advantest.

Shanghái, Sídney, Singapur, Bangkok y Manila se unieron a la fiesta bursátil.

Hong Kong, por el contrario, desentonó con ligeras pérdidas debido a que las empresas tecnológicas chinas no lograron aprovechar el repunte mundial.

Londres y París abrieron sin cambios y Fráncfort subió.

"El regreso de Jensen elimina una de las mayores incógnitas que se cernían sobre el sector", resume Charu Chanana, de Saxo Markets.

"No es solo el director ejecutivo de Nvidia; se podría decir que es el mayor promotor de todo el ecosistema de la inteligencia artificial" gracias a sus relaciones con clientes, proveedores y inversores, añade.

- Un respiro -

Gavin Friend, del National Australia Bank, considera que el "comercio de IA ha recibido un respiro".

Pero los analistas estiman que su reintegración no significa el fin de las investigaciones o de la incertidumbre que ha nublado el sector durante los últimos seis meses.

Su regreso "no disipa las incertidumbres jurídicas y políticas", advierte Charu Chanana, analista de Saxo Markets.

Nvidia sigue bajo la lupa de los investigadores del Congreso y de la policía federal (FBI) estadounidense.

La dirección de la compañía asegura haber recibido del gobierno estadounidense información según la cual "la reintegración de Huang no (presenta) un riesgo para la seguridad nacional".

Pero Washington, preocupado por su rivalidad tecnológica con China, incluyó el lunes en una lista negra a siete empresas, entre ellas la singapurense Megaspeed, dirigida por Alice Huang, así como sus filiales.

Esta decisión del Departamento del Comercio prohíbe a Megaspeed y a las empresas seleccionadas comprar chips de IA y otras tecnologías avanzadas, salvo autorización estadounidense.

Teme que favorezcan "el desvío de productos informáticos de alta gama hacia usos finales o usuarios finales no autorizados", explica un documento oficial.

Singapur y Malasia se han apresurado este martes a comunicar que cooperarán con Estados Unidos para contrarrestar el desvío hacia China de los chips de última generación de Nvidia.

Washington también desconfía de Indonesia, Tailandia y Brasil, al considerar que presentan un riesgo de desvío hacia otro país más alto de lo normal.

La crisis de Nvidia estalló en un contexto difícil.

Las empresas vinculadas a la IA tienen dudas sobre si recuperarán la inversión masiva para el desarrollo de esta tecnología, por la falta de un modelo económico considerado viable.

Estos gastos se realizan cada vez más mediante préstamos, cuyo costo aumenta con el incremento de las tasas de interés en los mercados de bonos.

Además los inversores temen que el ritmo de construcción de centros de datos para la IA se frene en Estados Unidos, tras la aplastante victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato, más favorables a una regulación en este ámbito.