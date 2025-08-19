$!El tiempo es importante

La tecnología incluida en los relojes inteligentes permite hoy en día ser un apoyo y llevar un seguimiento diario de la actividad física e incluso de la salud.

Las principales ventajas de estos dispositivos son el monitoreo en tiempo real (obtener datos instantáneos sobre el ritmo, la distancia y el pulso), la motivación constante (recibir recordatorios saludables y cumplir metas diarias), el registro histórico (seguir el progreso a lo largo de semanas o meses) y las funciones adicionales (reproducir música, recibir mensajes o realizar pagos sin necesidad del teléfono), explica Eduardo Snape, director de la Fundación Comunidad DOJO.

Snape coincide con el periodista especializado en temas tecnológicos, Dionisio Guerra, en que el costo es la principal desventaja de estos aparatos. “El precio de algunos dispositivos se mantiene alto, aunque la diversificación del mercado permite encontrar opciones de muy bajo costo”.

En cuanto a su uso en el entrenamiento de atletas de élite, Jhonny Ramos, entrenador de natación del club Federal Panamá, agrega que “son muy útiles porque así los atletas saben el tiempo que hicieron realmente durante los entrenamientos, sus pulsaciones y otros aspectos importantes durante su preparación”.