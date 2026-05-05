Empleados de IA de Google quieren sindicalizarse por miedo al uso militar

Los trabajadores de DeepMind, el laboratorio de inteligencia artificial de Google con sede en Londres, pidieron este martes a la dirección que reconozca oficialmente dos sindicatos, por miedo al posible uso militar de su tecnología.

El uso de la IA con fines militares ha suscitado recientemente un acalorado debate entre el Departamento de Defensa estadounidense y uno de sus proveedores, Anthropic.

Google figura entre las siete empresas de IA con las que el Pentágono anunció acuerdos sobre operaciones clasificadas, incluso en el campo de batalla.

“El personal de Google está preocupado por el uso que se dará a esta tecnología, dado que este acuerdo podría, según algunas informaciones, abrir el camino a armas autónomas y a una vigilancia masiva de los estadounidenses”, afirma la CWU, una de las dos organizaciones sindicales que los empleados de Deepmind piden reconocer. La otra es Unite the Union.

Los trabajadores quieren que DeepMind sea “el primer laboratorio de IA de vanguardia en el mundo” con representación sindical reconocida, añade el texto.

Quieren oponerse “al uso de sus tecnologías por parte de Israel y del ejército estadounidense”, precisa CWU.

También reclaman que no se desarrollen “armas o herramientas de vigilancia basadas en IA, la creación de un órgano independiente de supervisión ética, así como el derecho individual de negarse a contribuir a proyectos por razones morales”.

En una carta dan a la dirección un plazo de diez días para reconocer los sindicatos. Si no reciben respuesta prevén iniciar “un procedimiento jurídico formal”.

La AFP contactó con DeepMind pero no ha recibido respuesta.

En 2018, una movilización interna obligó a Google a renunciar a participar en el proyecto Maven del Pentágono, que se basa en la IA para analizar imágenes de drones.