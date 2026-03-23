En 2027 habrá más bots impulsados por IA que humanos navegando en internet, según el CEO de Cloudfare

La presencia de ‘bots’ impulsados por inteligencia artificial (IA) en la web está aumentando hasta el punto de que podrían superar a los humanos en 2027, según ha advertido el CEO de Cloudflare, Matthew Prince.

Prince ha explicado en una entrevista durante la conferencia SXSW en Austin (Estados Unidos), recogida por TechCrunch, que el tráfico de ‘bots’ en páginas web se está expandiendo conforme avanza el uso de la IA generativa. Concretamente, porque estos ‘bots’ son capaces de visitar más páginas para recabar información y responder a las consultas de los usuarios.

Por ejemplo, si un usuario quiere adquirir un producto por sí mismo, consultará una cantidad de enlaces limitada, mientras que si le pide a un ‘chatbot’ como ChatGPT que busque ese producto y otros similares, el ‘bot’ analizará miles de páginas web para encontrarlo.

Mientras que el tráfico de ‘bots’ en la web era de un 20 por ciento antes de la irrupción de la IA generativa, la tendencia apunta a que el número de ‘bots’ supere a los humanos en un par de años. “Con el auge de la IA generativa y su insaciable necesidad de datos, estamos viendo un aumento que nos lleva a sospechar que, en 2027, la cantidad de tráfico de bots en línea superará la cantidad de tráfico humano en línea”, ha advertido Prince.

Este constante aumento del tráfico de ‘bots’ puede desembocar en problemas con los servidores de las páginas web. Frente a ello, el directivo ha apuntado la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías con entornos aislados para los agentes de IA.

“Lo que estamos tratando de analizar es cómo construir esa infraestructura subyacente que permita, con la misma facilidad con la que se abre una nueva pestaña en el navegador, ejecutar código nuevo que luego pueda funcionar y dar servicio a los agentes existentes”, ha señalado Prince.

El CEO de Cloudflare ha comparado la situación a cuando aumentó el tráfico en internet durante la pandemia de la Covid-19, en la que varios servidores estuvieron cerca de colapsar tras registrar un tráfico masivo de usuarios en plataformas de ‘streaming’. Sin embargo, en aquella ocasión se pudo estabilizar, mientras que la previsión de la tendencia actual es menos optimista.

“A diferencia de la Covid, donde se disparó durante dos semanas y luego se estabilizó en un nuevo máximo, estamos viendo que el tráfico de internet crece y crece sin parar, y no vemos nada que vaya a frenarlo o detenerlo”, ha matizado Prince.