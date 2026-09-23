En la ONU, Altman de OpenAI pide "extremo cuidado" con la IA

La evolución actual de la inteligencia artificial (IA) "requiere un extremo cuidado", afirmó el miércoles el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, y señaló que el avance de esta tecnología podría acelerarse rápidamente.

"La industria no debe aceptar demasiados riesgos tecnológicos simplemente porque los beneficios sean demasiado grandes e importantes como para frenar su avance", dijo Altman al máximo órgano de las Naciones Unidas.

Altman fue invitado, al igual que sus homólogos Dario Amodei, de Anthropic, y el francés Clément Delangue, de la plataforma de IA Hugging Face, a trazar un panorama de esta tecnología.

La reunión de emergencia del consejo de 15 miembros tiene lugar tras semanas de titulares en todo el mundo sobre los riesgos de una IA fuera de control y los llamamientos a frenar su desarrollo.

"No queremos caer en la trampa del optimismo ciego", señaló Altman, "pero tampoco podemos sucumbir al catastrofismo. (...) Así que vamos a hacer todo lo posible por encontrar un término medio".

Recientemente, OpenAI instó a que Estados Unidos lidere un esfuerzo global para fijar estándares para la inteligencia artificial.